Filt, Fit e Uilt Lombardia: decreto del Tar non colpisce i commercianti ma tutela salute dei cittadini

(FERPRESS) – Milano, 27 APR – “Leggiamo in queste ore da diversi articoli on-line interpretazioni pretestuose del decreto con il quale il TAR è intervenuto a seguito della Delibera con cui Regione Lombardia ha reso l’e-commerce senza regole. Vere e proprie Fake News smentite dal testo del Decreto del Tar”.

Lo riferiscono in una nota Filt, Fit e Uilt Lombardia.

“Le OO. SS. del settore logistica e trasporto – scrivono i sindacati – hanno richiesto la sospensione dell’ordinanza n. 528 dell’11 aprile 2020 di Regione Lombardia nella parte in cui consente lo svolgimento SENZA LIMITI di attività commerciali al di là di quanto previsto dall’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020 (riportato integralmente in calce), a tutela della salute dei lavoratori che lavorano nella logistica quali i corrieri.

L’allegato 1 autorizza il commercio a precise categorie merceologiche ritenute essenziali o strategiche tra le quali sono ricompresi tutti i servizi erogati da esercizi alimentari vari e il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo effettuato via internet e telefono.

Inoltre, si ricorda che l’art.2 del DPCM 10 aprile autorizza le attività di vendita e consegna di tutti i generi alimentari e di prima necessità individuate nell’all. 1 del DPCM 10 aprile 2020.

Il decreto di sospensione dell’Ordinanza n.528 dell’11 aprile 2020 nella parte in cui consente di svolgere senza limiti tutte le attività commerciali e non soltanto quelle previste dall’all.1, reca come motivazione che il contenuto dell’ordinanza regionale, nella parte impugnata, incide “sul diritto alla salute dei lavoratori rappresentati dalle OO.SS. ricorrenti”.

Abbiamo lanciato da settimane l’allarme che i magazzini della logistica rischiano di diventare focolai di diffusione del virus, un problema che abbiamo rappresentato non solo per la salute dei lavoratori e anche dei cittadini e per evitare che i risultati contro il virus non vadano dispersi. Regione Lombardia è stata una delle regioni più colpite, ci aspettavamo che davanti ad un problema serio ci fossero soluzioni immediate invece ci sono stati provvedimenti opposti a quelli che in altre regioni sono stati presi.

Ricordiamo che nelle settimane precedenti al ricorso sono state presentate a Regione Lombardia dalle OO.SS. del settore proposte a tutela dei lavoratori dei servizi di logistica e dei cittadini relative all’attività dei corrieri, siamo rimasti inascoltati.

Perché Regione Lombardia non ci convoca per verificare come tali proposte possano conciliare il diritto alla salute dei lavoratori del settore, la salute dei cittadini e la libera circolazione delle merci nel contesto emergenziale in cui viviamo?

Proprio per le ragioni sopra esposte non si comprende perché alcuni articoli web dicano che sia vietata la consegna a domicilio di prodotti alimentari, tra cui rientrano sicuramente anche gli alimenti pronti o già cucinati dagli esercizi commerciali, oppure i prodotti agricoli, compresi i prodotti di orti o di serre, che sono tra le attività commerciali autorizzate dall’ allegato1 del DPCM 10 aprile che qui riportiamo integralmente.

Allegato 1

Commercio al dettaglio

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria

Commercio al dettaglio di libri

Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

27/4/2020