Filt Cgl Lazio: non più rinviabile Agenzia Unica e Gestore Unico per servizi TPL della Regione

(FERPRESS) – Roma, 1 DIC – “Apprezziamo le dichiarazioni del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti sul trasporto pubblico regionale, fondate su un moderno paradigma della mobilità della Capitale e del Lazio. Siamo infatti convinti che non sia più possibile rinviare la costruzione di un’Agenzia Unica e di Gestore Unico per i servizi di tpl della Regione Lazio e della città di Roma e di una azienda pubblica regionale, che metta insieme Atac, Cotral e rete ferroviaria regionale, così come andiamo sostenendo da anni”. Così, in una nota, la Cgil e la Filt Cgil regionali.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 1/12/2021 h 15:04 - Riproduzione riservata