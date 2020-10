Filt Cgil: agire solo sulla capienza dei mezzi pubblici mette a rischio sistema

(FERPRESS) – Roma, 21 OTT – “Lavorare solo sulla capienza, senza agire sugli altri fattori rischia di far saltare il sistema”. Così il segretario generale della Filt Cgil Stefano Malorgio sul trasporto pubblico locale nell’emergenza sanitaria, in occasione dell’iniziativa per i 40 anni della Filt Cgil, sottolineando che “occorre riprendere le proposte, già formulate dal sindacato in maggio, in particolare su politica degli orari nelle città, su utilizzo della tecnologia, su domanda, aumento, dove possibile, dell’offerta, anche attraverso accordi con il settore del trasporto turistico attualmente in grande difficoltà, sul personale specifico dedicato ai controlli e sanzioni per chi non rispetta le norme”.



Pubblicato da COM il: 21/10/2020 h 12:04