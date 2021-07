FIATA e CLECAT chiedono all’OECD di includere i servizi logistici nella Global Minimum Tax

(FERPRESS) – Roma, 9 LUG – Dopo Fedespedi, anche CLECAT e FIATA fanno sentire la loro voce con un comunicato congiunto e chiedono con forza che l’esenzione dalla Global Minimum Tax richiesta e ottenuta dallo shipping sia limitata alle attività port-to-port, svolte a mare, e non valga invece per le attività logistiche o door-to-door, svolte a terra.

