FIAP: con nomina Vice Presidenti e cambio al vertice della Segreteria Generale, la Federazione prosegue il percorso verso l’innovazione

(FERPRESS) – Roma, 9 DIC – Nel corso della riunione svoltasi lo scorso 4 dicembre 2020, in videoconferenza, il Consiglio Nazionale della Federazione ha nominato Alessandro Peron Segretario Generale della FIAP. Succede a Silvio Faggi, dimissionario in vista di pensionamento, che ha guidato per oltre tre decenni la FIAP dalla sua storica base di Cesena, ed ha rafforzato la propria struttura Direttiva con la nomina alla Vice Presidenza degli Imprenditori Gianpaolo Faggioli, e Gennaro Romano.

Pubblicato da COM il: 9/12/2020 h 11:08