FIAB: il 17 settembre Giornata Nazionale Bike To Work nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile

(FERPRESS) – Roma, 14 SET – All’insegna dello slogan Prendi a cuore il tuo ambiente: #sceglilabici, il calendario di iniziative, eventi e appuntamenti a due ruote promossi da FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile – 16/22 settembre – si preannuncia ricco e articolato.

In tutta Italia sarà possibile partecipare a qualcosa di bello, interessante, divertente e anche formativo in materia di mobilità ciclistica e approfittare dell’occasione per salire in sella: gite ed escursioni, oltre a molti itinerari alla scoperta della propria città anche by night (per esempio a Bari, Reggio Emilia, Genova, Brescia e Roma). E poi corsi di ciclofficina e per imparare ad andare in bici, check-up gratuiti delle bici (proposti ad esempio a Piacenza), incontri sulla sicurezza in bici per grandi e piccini (per esempio a Milano), fino ai convegni tematici e alle presentazioni di progetti territoriali. Il calendario completo in continuo aggiornamento è consultabile sul sito FIAB andiamoinbici.it

La Settimana Europea della Mobilità in Bicicletta promossa da FIAB ha ricevuto il patrocinio di: Ministero della Transizione Ecologica, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, di cui FIAB è quotidiano interlocutore, ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani, Confindustria Ancma e Euromobility

Pubblicato da COM il: 14/9/2021 h 13:13 - Riproduzione riservata