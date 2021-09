FIAB, ANBI, CIREM e DAD presentano documento per il recupero a fini ciclabili delle vie d’acqua

(FERPRESS) – Roma, 24 SET – Viene presentato ufficialmente in questi giorni in concomitanza con la Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione (25 settembre – 3 ottobre 2021) il “Indirizzi per una legge nazionale sul recupero a fini ciclabili delle vie d’acqua”, realizzato da FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, ANBI-Associazione Nazionale degli Enti di Bonifica e Irrigazione, CIREM-Centro Interuniversitario di Ricerche Economiche e di Mobilità dell’Università di Cagliari e Politecnico di Torino-Dipartimento di Architettura e Design.

