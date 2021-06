FFS: revoca dell’obbligo della mascherina sui marciapiedi delle stazioni e alle fermate

(FERPRESS) – Roma, 24 GIU – Il Consiglio federale ha deciso ieri di revocare l’obbligo della mascherina all’aperto a partire dal 26 giugno 2021. Ciò significa che i viaggiatori non dovranno più indossare la mascherina sui marciapiedi delle stazioni, alle fermate, sulle seggiovie e sui ponti dei battelli. Tuttavia, l’obbligo della mascherina vige ancora su tutti i mezzi di trasporto pubblici e negli spazi chiusi all’interno delle stazioni. Con la revoca dell’obbligo di telelavoro, il settore dei trasporti pubblici si aspetta un ulteriore aumento dei passeggeri.

