FFS: offerta ridotta verso l’Italia e la Francia. Dal 9 soppressi cinque collegamenti

(FERPRESS) – Roma, 9 NOV – La situazione attuale e le misure di protezione più severe contro la diffusione del coronavirus hanno portato a una netta diminuzione della domanda nel trasporto ferroviario internazionale. D’intesa con Trenitalia, SNCF e TGV Lyria, viene ridotta l’offerta tra la Svizzera e l’Italia nonché tra la Svizzera e la Francia. Dal 9 novembre saranno soppressi cinque collegamenti verso l’Italia, mentre nel traffico da e per la Francia da subito l’offerta viene ridotta a due collegamenti tra Ginevra e Parigi e a un collegamento Zurigo/Basilea–Parigi.

