FFS: in futuro tra Bellinzona e Locarno potrà circolare un treno ogni 15 minuti grazie a doppio binario tra Contone-Ponte Ticino

(FERPRESS) – Roma, 23 FEB – Con l’apertura della galleria di base del Monte Ceneri a dicembre 2020 l’offerta del trasporto pubblico in Ticino ha vissuto un primo importante sviluppo, che si completerà ad aprile 2021, quando si concluderà l’ultimo cantiere ancora aperto per il potenziamento dell’infrastruttura della rete ferroviaria. Lo sviluppo dell’offerta, tuttavia, non si ferma con la conclusione di questa importante opera, ma prosegue anche nei prossimi anni, per offrire un trasporto ferroviario sempre più attrattivo.

A sud delle Alpi, il programma di sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria della Confederazione (programma «PROSSIF FA25») prevede l’estensione della cadenza al quarto d’ora – un treno ogni 15 minuti – tra Locarno e Bellinzona. Questo importante obiettivo sarà raggiunto anche grazie al progetto «AS25, Contone-Ponte Ticino: estensione doppio binario», che insieme ai progetti di raddoppio del binario fra Contone e Locarno, di nuovo binario di incrocio a Minusio e del terzo binario completo tra Bellinzona e Giubiasco, permetterà il potenziamento dell’offerta sulla linea Bellinzona – Locarno.

Sulla linea Cadenazzo – Locarno negli ultimi anni si è lavorato per completare la prima parte del primo raddoppio di binario, tra il Ponte sul fiume Ticino e Tenero, progetto oggi in dirittura d’arrivo. Per permettere la circolazione di più treni tra Cadenazzo e Locarno, la tratta a doppio binario deve però essere completata anche tra Contone e il Ponte sul fiume Ticino. In particolare, il progetto «AS25, Contone-Ponte Ticino: estensione doppio binario» prevede la realizzazione di un secondo binario, per una lunghezza di circa 1380 metri, l’ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria e la posa di nuovi scambi ferroviari.

Nel progetto rientra inoltre la realizzazione di un nuovo sottopasso stradale a Contone, dove oggi sono presenti due passaggi a livello. Con il potenziamento dell’offerta ferroviaria i due passaggi a livello risulterebbero difficilmente praticabili, mentre con un sottopasso la circolazione stradale resterà più fluida.

L’inizio dei lavori è previsto nella primavera 2022 e dovrebbero durare circa due anni. L’investimento ammonta a 51 milioni di franchi, interamente finanziato dal programma di sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria della Confederazione (PROSIFF FA25).

A fine 2020 l’Ufficio federale dei trasporti ha avviato la procedura di approvazione dei piani, con la pubblicazione del progetto sul foglio ufficiale di martedì 23 febbraio 2021. I piani di progetto sono consultabili da oggi, 23 febbraio al 24 marzo 2021 presso i comuni di Gambarogno, Locarno, Cadenazzo e Cugnasco. Viste le norme igieniche imposte dal Coronavirus si consiglia di chiamare la cancelleria comunale prima di recarvisi personalmente.

