FFS: imprese dei trasporti pubblici svizzeri riprenderanno in gran parte la loro normale attività dal 6 e 8 giugno

(FERPRESS) – Roma, 1 GIU – Le imprese dei trasporti pubblici svizzeri riprenderanno in gran parte la loro normale attività a partire dal 6 e 8 giugno. Questo riguarderà in particolare il traffico prettamente turistico come treni panoramici, ferrovie di montagna e battelli, la cui circolazione è al momento sospesa, nonché servizi come la ristorazione ferroviaria, le prenotazioni di gruppo e il trasporto bagagli. Queste offerte e prestazioni sono state integrate nel piano di protezione per i trasporti pubblici, che rimarrà in vigore fino a nuovo avviso.

Pubblicato da COM il: 1/6/2020 h 12:29 - Riproduzione riservata