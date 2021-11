FFS: i cantieri a sud delle Alpi proseguono. Diversi i progetti in programma

(FERPRESS) – Roma, 29 NOV – È iniziato da qualche giorno il cantiere per il rinnovo della stazione di Rivera-Bironico, che rientra nel programma «Accesso alla ferrovia (BZU) 2023», il cui obiettivo è garantire a tutti viaggiatori l’accesso in totale autonomia alle infrastrutture dei trasporti pubblici aperte al pubblico (in ottemperanza alla Legge sui disabili LDis). A Rivera-Bironico, in particolare, viene innalzato il marciapiede centrale così da poter accedere senza dislivello ai treni a pianale ribassato (come i convogli Flirt TILO), mentre per accedere al sottopasso senza ostacoli si realizzano due nuove rampe, una al posto delle scale nord del marciapiede centrale e l’altra sul lato dell’edificio viaggiatori. L’investimento complessivo ammonta a circa 6 milioni di franchi. La fine dei lavori è prevista per dicembre 2022. Linea di montagna del Monte Ceneri.

Pubblicato da COM il: 29/11/2021 h 12:11 - Riproduzione riservata