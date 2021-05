FFS: Christoph Hammer rinuncia al mandato di CFO. Avviata ricerca successore

(FERPRESS) – Roma, 27 MAG – Il responsabile FFS Finanze Christoph Hammer ha deciso di propria iniziativa di rinunciare alla carica di CFO e di membro della Direzione del Gruppo, che lascerà nei prossimi mesi. La ricerca di un successore è già stata avviata. Christoph Hammer è Chief Financial Officer (CFO) delle FFS dall’inizio del 2017. Nella pianificazione della sua carriera, il cinquantenne ha deciso di affrontare una nuova sfida professionale al di fuori delle FFS e nel corso dei prossimi mesi lascerà quindi la sua attuale funzione. Il CFO rimarrà in carica fino a quando non sarà definita la sua successione.

Pubblicato da COM il: 27/5/2021 h 12:16 - Riproduzione riservata