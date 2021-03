FFS: Andreas R. Herzog proposto alle prossime elezioni del Consiglio d’amministrazione

(FERPRESS) – Roma, 19 MAR – All’assemblea generale del 21 aprile 2021, il Consiglio d’amministrazione delle FFS proporrà Andreas R. Herzog come nuovo membro del consiglio. Herzog sostituirà Erich Ammann, che non si ricandiderà. Il Consiglio federale ha dato il proprio benestare.

