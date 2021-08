FESCO Transportation Group: al via primo treno con merci coreane come parte del nuovo servizio Asia-Europa

(FERPRESS) – Roma, 3 AGO – Nell’ambito dello sviluppo del servizio di consegna rapida di merci in transito FESCO Trans Baltic Bridge, del FESCO Transportation Group, ha inviato il suo primo treno container dalla Repubblica di Corea all’Europa.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it