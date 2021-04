Ferrovienord: al via i lavori di riqualificazione nella stazione di Galliate. Investimento di 5,2 milioni

(FERPRESS) – Milano, 28 APR – Iniziano i lavori di riqualificazione e di rinnovamento degli impianti della stazione di Galliate di FERROVIENORD che miglioreranno il servizio offerto agli utenti e la circolazione ferroviaria. L’intervento, che prevede tra l’altro la messa a standard della stazione con nuove banchine, nuove pensiline, un sottopasso di stazione servito da ascensori, oltre all’adeguamento di tutti gli impianti, avrà una durata di circa 12 mesi. Regione Lombardia finanzia completamente il costo dell’intervento pari a circa 5,2 milioni di euro.

