Ferrovie turistiche: Gibelli (Asstra), una “Grande Bellezza” italiana da valorizzare. Giovedì l’appuntamento in rete

(FERPRESS) – Roma, 13 LUG – Nel pieno dell’estate, e nel momento di ripresa del turismo ritornano ad affacciarsi all’attenzione delle istituzioni locali e della Politica i treni storici e turistici. E l’iniziativa di organizzare la quarta edizione della “Conferenza Nazionale sulle Ferrovie Turistiche” testimonia come dice il presidente Asstra Andrea Gibelli “la volontà dell’associazione di valorizzare il servizio delle ferrovie regionali perché crediamo nelle loro potenzialità, sia per il loro valore economico sul mercato turistico sia per il loro valore storico-culturale.

Un vero e proprio “asset” che consente di scoprire anche le aree interne del Paese, territori a volte poco conosciuti perché fuori da circuiti tradizionali, ma di grande valore paesaggistico e ambientale, territori ricchi di storia, cultura, tradizioni.

Le grandi opportunità offerte dal PNRR per lo sviluppo delle aree interne e delle ferrovie turistiche fanno intravedere nuovi scenari e nuove possibilità per ampliare l’offerta turistica e culturale , ricucire le relazioni tra i territori e dare il proprio apporto alla ripresa del Paese.”

L’appuntamento è per la mattina del 15 luglio sulle pagine Facebook e Youtube di Asstra e di Ferpress.

Questo il programma:

10.00 Apertura dei Lavori

Andrea Gibelli- Presidente ASSTRA

Intervengono:

Massimo Garavaglia – Ministro del Turismo

Enrico Giovannini – Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

10.45 Tavola Rotonda

Coordina: Antonio Riva – Ferpress

Fulvio Bonavitacola – Coordinatore IV Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Maurizio Castelletti – DG Move, Commissione Europea

Giuseppe Catalano – Coordinatore Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza, MIMS

Alessandro Laschi – Responsabile dei Rapporti Istituzionali per il Settore Ferroviario, ANSFISA

Romina Mura – Camera dei Deputati

Enrico Maria Pujia – Direttore Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie, MIMS

12.30 Interventi programmati

Luigi Cantamessa Direttore Fondazione FS Italiane

Anna Donati Portavoce Alleanza per la Mobilità Dolce

Massimo Nitti Presidente Sezione Trasporto Ferroviario ASSTRA

Alberto Sgarbi Presidente FIFTM

*Il ministro manderà un messaggio

