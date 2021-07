Ferrovie: treni storici verso la carbon neutrality. Il progetto della Fondazione FS per alimentare le automotrici a metano liquido

(FERPRESS) – Roma, 29 LUG – Sono storici, percorrono le vie più impervie del Belpaese alla riscoperta di scorci irraggiungibili, sono composti da locomotive e carrozze d’epoca eppure guardano al futuro più di quanto immaginiamo. Per la serie: la sostenibilità viaggia anche sui treni storici e turistici, dove l’innovazione tecnologica c’è ma non si vede, sposa la tradizione senza modificare il mood “vintage” del viaggio slow. Ed è quello che fa la Fondazione FS Italiane, che sperimenta per i servizi storici l’uso di automotrici green, sostituendo quelle più inquinanti, a trazione termica, con motori alimentati a metano liquido.

Pubblicato da COM il: 29/7/2021 h 10:34 - Riproduzione riservata