Ferrovie: Sindacati, sottoscritto accordo ponte per rinnovo contratto nazionale

(FERPRESS) – Roma, 19 FEB – “Sottoscritti alcuni importanti accordi nell’ambito delle ferrovie”. Lo riferiscono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Af, Orsa e Fast Confsal sottolineando che “il primo, nell’ambito del confronto sul rinnovo del contratto nazionale mobilità, area attività ferroviarie, è l’accordo ponte su un’una tantum per il triennio 2018-2020 di 890 euro al livello C1 e riparametrata, con impegno delle parti a proseguire il negoziato per il rinnovo ccnl già dal prossimo mese di marzo. L’accordo ponte è per tutti i lavoratori compresi nel contratto nazionale del lavoro e quindi anche per i dipendenti degli appalti ferroviari”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 19/2/2021 h 14:16 - Riproduzione riservata