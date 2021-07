Ferrovie: sindacati, no a proposta Ansfisa che abolisce capotreno

(FERPRESS) – Roma, 16 LUG – “Chiediamo ad Ansfisa di ritirare subito la sua proposta di regolamento, che abolirebbe la figura del capotreno”. È quanto dichiarano Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, spiegando che: “La bozza di Regolamento della Circolazione Ferroviaria presentata da Ansfisa abbassa gli standard di sicurezza presenti nel nostro Paese, cancellando di fatto dai treni viaggiatori la figura del capotreno E demandando alle imprese ferroviarie e alla tecnologia l’assegnazione delle funzioni proprie di tale profilo certificato.

Non è così che si aumenta la sicurezza. Servirebbero invece interventi di tutt’altro tipo, come ad esempio affrontare le numerose criticità legate alla presenza dei passaggi a livello che spesso sono cause di incidenti ferroviari”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 16/7/2021 h 16:25 - Riproduzione riservata