Ferrovie: Sindacati, grave episodio su linea Cremona-Mantova. Rfi ci convochi

(FERPRESS) – Roma, 1 LUG – “Quanto accaduto ieri lungo la linea ferroviaria Cremona-Mantova è grave e lo è altrettanto che abbiamo appreso il fatto dai media, invece che da Rete ferroviaria italiana. Non è la prima volta che si sviluppano dinamiche simili, che stigmatizziamo”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it