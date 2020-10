Ferrovie: Serbassi (Fast Confsal), subito le nomine in Rfi e Trenitalia. CdA scaduti a primavera

(FERPRESS) – Roma, 19 OTT – “E’ impensabile lasciare che il trasporto ferroviario, essenziale per la tenuta del Paese durante la pandemia e strategico per la sua ripartenza, sia nelle mani di manager precari che rischiano di essere mandati a casa da un momento all’altro. La posta in gioco è troppo alta per lasciare che le beghe politiche impediscano a Fs di operare al meglio delle sue capacità”. Lo dichiara il segretario generale FAST-Confsal, Pietro Serbassi, denunciando lo stallo che si protrae da mesi sulle nomine delle controllate del gruppo.

Pubblicato da COM il: 19/10/2020 h 09:14 - Riproduzione riservata