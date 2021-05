Ferrovie russe: volumi di merci sono aumentati del 6,9% nell’aprile 2021 rispetto all’anno precedente

(FERPRESS) – Roma, 14 MAG – I volumi di carico sulla rete di proprietà delle Ferrovie Russe nell’aprile 2021 sono stati pari a 107,8 milioni di tonnellate, il 6,9% in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it