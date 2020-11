Ferrovie: proseguono lavori per la nuova linea Palermo-Catania-Messina. 2° binario entro settembre 2021

(FERPRESS) – Roma, 2 NOV – Proseguono i lavori sulla linea ferroviaria Palermo – Catania – Messina, opera strategica per la Sicilia e di forte valenza simbolica per tutto il Meridione.

Anche in questi giorni, difficili per la pandemia di Covid-19, il Gruppo FS con Italferr e Rete Ferroviaria Italiana e il Gruppo Webuild, a capo di 200 imprese italiane, sono impegnati nella realizzazione dei 40 chilometri di raddoppio ferroviario fra Catania Bicocca e Catenanuova. Una parte dell’intera opera che, grazie a un investimento di 415 milioni di euro, darà il secondo binario ai siciliani entro settembre 2021.

Vale tredici miliardi l’investimento economico complessivo del Gruppo FS per rivoluzionare la mobilità della Sicilia, con la realizzazione di nuove infrastrutture e il potenziamento tecnologico dell’intera rete esistente. Di questi, 9,3 miliardi sono destinati alla nuova linea ferroviaria Palermo – Catania – Messina, parte integrante del Corridoio europeo TEN-T Scandinavia-Mediterraneo.

Una nuova infrastruttura che presto darà più velocità, maggiore frequenza delle corse e una qualità del viaggio sempre più elevata e sostenibile ai siciliani. Grazie anche ai nuovi treni regionali consegnati negli ultimi giorni.

Si tratta di uno dei 1.800 cantieri attivi strategici per rilanciare il sistema Italia, come ha evidenziato oggi l’AD del Gruppo FS Gianfranco Battisti al Sole 24 Ore, facendo il punto sulle infrastrutture: “Siamo il primo investitore in Italia e un grande motore per lo sviluppo del Paese. Abbiamo un piano industriale che stiamo portando avanti in assoluto rispetto dei tempi e siamo bravi a creare utili: negli ultimi anni in particolare abbiamo raggiunto dei risultati molto importanti per l’azienda, i migliori della nostra storia”.

Quattro di questi cantieri sono vere e proprie opere strategiche. Collocate due al Nord e due al Sud, meritano un rilievo particolare il Terzo Valico dei Giovi, la nuova linea ad Alta Velocità Brescia Est-Verona, la Napoli-Bari e il collegamento veloce Palermo-Catania-Messina.RFIItalferrFerrovie dello Stato ItalianeGianfranco Battisti

[/dc]

Pubblicato da COM il: 2/11/2020 h 08:28 - Riproduzione riservata