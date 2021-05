Ferrovie: Pellecchia (Fit-Cisl), siglato accordo per 1.000 assunzioni in Rfi entro l’anno

(FERPRESS) – Roma, 13 MAG – “Entro quest’anno Rete ferroviaria italiana assumerà 1.000 persone grazie all’accordo firmato oggi in sede sindacale. Ne dà notizia Salvatore Pellecchia, Segretario generale della Fit-Cisl, spiegando che: “Le figure ricercate saranno tutte inserite nell’ambito di tutto il processo della manutenzione infrastrutture”.

