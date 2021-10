Ferrovie in Sicilia: vertice fra Falcone e Macello. La Via Milo in gara a novembre

(FERPRESS) – Palermo, 25 OTT – “Entro il 3 novembre, come da impegno assunto da Rfi, verrà pubblicata la gara da 144 milioni di euro per il ripristino della tratta ferroviaria Trapani-Alcamo via Milo. Un passo in avanti, atteso da tempo, possibile grazie al costante raccordo che il governo Musumeci mantiene con il gruppo Ferrovie dello Stato, per vigilare sulle opere e gli interventi da mettere in campo”.

