Ferrovie: Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, urgente sbloccare le nomine

(FERPRESS) – Roma, 15 OTT – “Il gruppo Fsi può e deve svolgere un ruolo chiave nel rilancio economico del nostro Paese, ma perché sia nelle condizioni di generare valore occorre sbloccare le nomine dirigenziali mancanti”. Lo dichiarano i segretari generali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it