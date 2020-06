Ferrovie dello Stato Italiane: Battisti, rilancio del turismo nazionale è una delle priorità del Gruppo

(FERPRESS) – Roma, 5 GIU – “Il rilancio del turismo nazionale è una delle priorità del Gruppo FS Italiane – dichiara Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane.

Per la prima volta il Frecciarossa 1000 unirà in estate Roma e Milano passando per la Versilia, l’Argentario e il Levante Ligure, territori ad altissima attrattività turistica che saranno collegati direttamente all’Alta velocità italiana.

Pubblicato da COM il: 5/6/2020 h 14:39 - Riproduzione riservata