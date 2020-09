Ferrovie della Calabria: posta sui binari la 2a delle due nuove automotrici a due casse prodotte Stadler

(FERPRESS) – Catanzaro, 22 SET – Nei giorni scorsi è stata posta sui binari di Catanzaro Lido la seconda delle due nuove automotrici a due casse, prodotte dalla Società svizzera Stadler, che va a potenziare la dotazione di materiale rotabile ferroviario delle Ferrovie della Calabria.

