Ferrovie della Calabria: Aristide Vercillo Martino è il nuovo amministratore unico

(FERPRESS) – Catanzaro, 19 NOV – Aristide Vercillo Martino è il nuovo amministratore unico di Ferrovie della Calabria. La decisione è stata assunta dalla Regione Calabria, durante l’assemblea dei soci, convocata d’urgenza stante gli adempimenti indifferibili per garantire l’espletamento regolare del servizio pubblico, alla quale ha partecipato, oltre al Revisore unico della società, Enrico Parise, l’Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Domenica Catalfamo, in rappresentanza della Regione Calabria, socio unico di Ferrovie della Calabria Srl.

