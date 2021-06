Ferrovie del Sud Est: De Lorenzis e Scagliusi (M5S), investimenti per una mobilità sostenibile e sicura

(FERPRESS) – Roma, 18 GIU – “Sostenibilità ambientale e contrasto ai cambiamenti climatici saranno al centro del piano di investimenti 2017-2026 presentato alla Camera da Ferrovie del Sud Est”, così in una nota i deputati pugliesi del MoVimento 5 Stelle in commissione Trasporti Diego De Lorenzis e Emanuele Scagliusi.

“Dei 1,4 miliardi di euro stanziati, 800 milioni sono già disponibili e – aggiunge – confidiamo, come maggioranza in Parlamento e al Governo, di aumentare le risorse oltre a quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza previste. Oltre alle dotazioni di sicurezza della rete ferroviaria con dispositivi tecnologici di ultima generazione, il piano prevede di destinare 400 milioni di euro alla digitalizzazione e al rinnovo delle flotte e un miliardo di euro per l’infrastruttura ferroviaria”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 18/6/2021 h 13:49 - Riproduzione riservata