Ferrovie Appulo Lucane: dal 31 dicembre riapre tratta Genzano-San Nicola di Pietragalla

(FERPRESS) – Bari, 30 DIC – Domani, 31 dicembre, la tratta ferroviaria tra Genzano e San Nicola di Pietragalla, sarà riaperta alla circolazione al termine di lavori di manutenzione straordinaria del binario, di sistemazione della sede ferroviaria e di aumento dei livelli di sicurezza, finanziati dalla Regione Basilicata tramite PO FESR 2007-2013 e FSC 2014-2020. Sui 28 chilometri di linea sarà attivo un servizio ‘a spola’ con 8 corse giornaliere e 5 fermate: Genzano, Tarantella/Oppido Lucano, Acerenza, Pietragalla e San Nicola.

