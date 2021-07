Ferrovia Viggezzina: l’esercizio ferroviario della linea resta in capo alla Società Subalpina Imprese Ferroviarie fino al 2031

(FERPRESS) – Roma, 20 LUG – E’ stata prorogata di 10 anni, fino al 31 agosto 2031, la concessione della linea Domodossola-Locarlo. Lo prevede un emendamento al DL 77/2021 – Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato dall’onorevole Borghi.

