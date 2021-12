Ferrovia Verona-Rovigo-Chioggia: acquistati 2 nuovi treni ibridi. De Berti, prosegue potenziamento della tratta

(FERPRESS) – Venezia, 15 DIC – Infrastrutture Venete, società regionale nata per gestire le infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, ha acquistato due treni “ibridi” a trazione diesel-elettrica con 3 carrozze a composizione bloccata, da destinare alle linee ferroviarie non elettrificate Verona/Rovigo e Rovigo/Chioggia. Il contratto rientra nell’ambito della Legge regionale n. 26/2021, che ha previsto la concessione di un contributo straordinario ad Infrastrutture Venete per l’acquisizione di convogli da destinare al servizio di trasporto pubblico locale su ferro.

Pubblicato da COM il: 15/12/2021 h 10:58 - Riproduzione riservata