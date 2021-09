Ferrovia Val Pusteria dovrebbe divenire a due binari su un terzo della tratta. Ok della Giunta provinciale

(FERPRESS) – Bolzano, 28 SET – Su alcuni tratti la ferrovia della Val Pusteria diverrà a due binari. Il progetto di potenziamento della ferrovia della Val Pusteria ha ottenuto l’approvazione sostanziale della Giunta provinciale che oggi (28 settembre) ne ha discusso su invito dell’assessore provinciale alla mobilità, Daniel Alfreider.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it