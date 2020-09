Ferrovia Trieste-Venezia-Udine: Rojc (Pd), Fvg gestisca tratta. Casellati non dichiari inammissibile nostro emendamento

(FERPRESS) – Roma, 28 SET – “La presidente Casellati commetterà un grave errore se dichiarerà inammissibile la proposta del PD che conferisce alla Regione Friuli Venezia Giulia le funzioni relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi sulla tratta Trieste-Venezia-Udine a partire da gennaio 2021 con la devoluzione delle risorse che oggi gestisce Trenitalia per garantire quel servizio, che ammontano a oltre 130 milioni di euro fino al 2025”.

