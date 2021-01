Ferrovia Roma-Viterbo: TrasportiAmo, attivazione sollevatori importante passo per uguaglianza sociale

(FERPRESS) – Roma, 26 GEN – “Lunedì 1 febbraio prossimo vengono attivati, salvo rinvii dell’ultima ora, 3 sollevatori motorizzati acquistati dalla Regione Lazio, che permettono ai passeggeri in carrozzina di salire/scendere dai treni della ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo, con o senza accompagnatore. Dopo circa sette anni di battaglie, mediatiche e legali, affianco della signora Maria Cristina Abballe e di suo figlio Alessandro, simboli della lotta contro le barriere architettoniche, il processo di normalizzazione e di integrazione sociale della tratta extraurbana compie, finalmente, un importante passo in avanti”.

