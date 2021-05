Ferrovia Roma-Pescara: primo incontro tra il Presidente Marsilio e il Commissario Macello

(FERPRESS) – Roma, 5 MAG – Si è tenuto questa mattina un primo incontro tra il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e il Commissario di Governo per la velocizzazione della ferrovia Roma-Pescara, ing. Vincenzo Macello. All’incontro hanno partecipato per la Regione Abruzzo il Direttore Generale, Barbara Morgante, e il Direttore del Dipartimento Trasporti e Infrastrutture, Emidio Primavera, e per RFI il Direttore Commerciale, Christian Colaneri.

Pubblicato da COM il: 5/5/2021 h 16:28 - Riproduzione riservata