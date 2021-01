Ferrovia Pescara-Roma: Marsilio, bene il commissario. Ora la garanzia sui fondi

(FERPRESS) – Pescara, 22 GEN – Un passo avanti per il potenziamento e la velocizzazione della tratta ferroviaria Pescara-Roma è stato fatto con la bozza di DPCM del Governo che individua Vincenzo Macello, responsabile della Direzione investimenti di Rfi, come commissario dell’opera.

