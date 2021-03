Ferrovia Mugello-Valdisieve: Baccelli, linea oggetto di numerosi interventi entro il 2024. Alcuni non compresi nel Protocollo iniziale

(FERPRESS) – Firenze, 31 MAR – “Sono lieto di apprendere dai rappresentanti di RFI che gli interventi previsti dal protocollo del 2017 per il potenziamento della linea ferroviaria Valdisieve-Mugello stanno andando avanti e che si sta lavorando per porre rimedio anche ai disservizi che da troppo tempo caratterizzano questa linea, con livelli di criticità davvero difficili da sostenere, come quelli avvenuti nelle ultime settimane e ripetutamente segnalati dai pendolari”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 31/3/2021 h 13:12 - Riproduzione riservata