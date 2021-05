Ferrovia della Pusteria: la Provincia organizza una serie di iniziative per i 150 anni

(FERPRESS) – Bolzano, 14 MAG – La linea ferroviaria della Val Pusteria, inaugurata nel 1871, compie 150 anni. Originariamente si trattava della linea Maribor-Fortezza, costruita dalla Südbahngesellschaft con un obiettivo strategico: per l’impero austroungarico, infatti, dopo aver perso il Veneto conquistato dall’Italia, l’unico accesso ferroviario al Tirolo era rappresentato ormai dalla linea Salisburgo Rosenheim-Kufstein.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it