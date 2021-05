Ferrovia Como-Lecco: Deputati Pd, nel Pnrr 78 mln per elettrificazione della tratta

(FERPRESS) – Roma, 6 MAG – Siamo molto soddisfatti per l’inserimento dell’elettrificazione della linea ferroviaria Como Lecco nel PNRR. Un anno fa era stata finanziata la progettazione dell’opera e adesso sono previsti nel piano del governo i 78 milioni necessari per l’intera realizzazione dell’intervento.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it