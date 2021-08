Ferrovia centrale umbra: consegnato progetto di messa in sicurezza e velocizzazione della tratta Nord

(FERPRESS) – Perugia, 3 AGO – Italferr ha ultimato e consegnato a Rete Ferroviaria Italiana il progetto di messa in sicurezza e velocizzazione della tratta Nord di Ferrovia Centrale Umbra oggi in funzione. E’ l’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, Enrico Melasecche, a dare la notizia, aggiungendo che RFI sta predisponendo la gara nazionale per l’appalto quadro e contemporaneamente sta andando avanti la progettazione per la riapertura delle altre due tratte.

Pubblicato da COM il: 3/8/2021 h 09:53 - Riproduzione riservata