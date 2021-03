Ferrovia Benevento – Napoli: incontro tra il sindaco Mastella, EAV e pendolari. A breve razionalizzazione degli orari e delle corse del servizio sostitutivo su gomma

(FERPRESS) – Benevento, 11 MAR – Si è tenuto nella mattina dell’11 marzo a Palazzo Mosti insieme al sindaco di Benevento, Clemente Mastella, un incontro a cui, oltre all’assessore Luigi Ambrosone, hanno partecipato anche il direttore Trasporti linee suburbane dell’EAV, Arturo Borrelli, il direttore Esercizio linee sub urbane dell’EAV, Mario D’Avino, e Augusto Genovese e Francesca Porcaro in rappresentanza dell’associazione dei pendolari.

Nel corso dell’incontro i rappresentanti dell’EAV hanno recepito le osservazioni pervenute dai pendolari relativamente all’attuale servizio sostitutivo su gomma della ferrovia Benevento – Napoli via valle Caudina (determinato, com’è noto, dai lavori per l’ammodernamento della tratta ferroviaria) e hanno assicurato che l’azienda sta già provvedendo a una revisione degli orari e delle corse in conseguenza di uno studio effettuato sui dati di mobilità più recenti.

A breve, quindi, l’EAV provvederà a razionalizzare l’offerta organizzando 8 corse su 24 con un tempo di percorrenza tra il capoluogo sannita e quello regionale di circa 1 ora e 15 minuti, mentre le rimanenti 16 corse avranno una durata media che oscillerà tra 1 ora e 30 minuti e 1 ora e 45 minuti circa. Anche gli orari di partenza delle corse subiranno ovviamente una variazione in modo da consentire di modellare l’offerta sulle esigenze dei lavoratori che si recano quotidianamente a Napoli.

La soluzione illustrata dai rappresentanti dell’azienda è stata particolarmente apprezzata sia dai pendolari che dal sindaco Mastella, che ha pertanto ringraziato l’EAV e il suo presidente De Gregorio per lo sforzo compiuto.

