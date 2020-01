Ferrovia ad alta velocità in Europa: case study e prospettive. Appuntamento il 30 gennaio a Milano

(FERPRESS) – Roma, 13 GEN – La conferenza “Ferrovia ad alta velocità in Europa: case study e prospettive”, organizzata dall’Associazione per i trasporti europei (AET) con il Politecnico di Milano, è l’evento introduttivo alla 48a Conferenza europea dei trasporti, che si terrà dal 9 all’11 settembre 2020.

L’appuntamento, previsto il 30 gennaio, si svolgerà al Politecnico di Milano (Aula de Donato) Piazza Leonardo Da Vinci, 32, 20133 Milano (Italia)

La ferrovia ad alta velocità in Italia è operativa dal 2009. Attualmente si discute su come portare avanti lo sviluppo. Dovrebbe essere solo per i passeggeri o anche per il trasporto merci? Come può essere giustificato il costo dell’investimento? Le velocità massime di progettazione dovrebbero essere limitate per ridurre i costi?

La conferenza beneficerà di noti oratori del mondo accademico e ferroviario e promette di essere un evento vivace e informativo.

Per consultare il programma clicca qui

Pubblicato da RED il: 13/1/2020 h 12:32 - Riproduzione riservata