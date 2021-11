Ferrotramviaria: contratto con Alstom per la fornitura di 5 nuovi elettrotreni “Pop” a media capacità di tipo bidirezionale

(FERPRESS) – Bari, 9 NOV – Ferrotramviaria S.p.A, in data 28/10/2021, ha firmato un contratto di acquisto con Alstom Ferroviaria S.p.A per la fornitura di 5 nuovi elettrotreni “Pop” a media capacità di tipo bidirezionale, a composizione bloccata monopiano con alimentazione elettrica a 3.000 V c.c., ciascuno costituito da 4 casse intercomunicanti, da utilizzarsi per il trasporto ferroviario regionale passeggeri sull’infrastruttura ferroviaria Bari-Barletta.

Pubblicato da COM il: 9/11/2021 h 11:53