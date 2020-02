Ferretto Group rilancia la sfida dell’automazione: al Mecspe il nuovo magazzino Vertimag

(FERPRESS) – Roma, 20 FEB – Ancora più ergonomico. Ancora più performante. Ancora più innovativo. Ferretto Group spinge sul pedale dell’automazione e lancia un nuovo modello di Vertimag. Il magazzino automatico verticale dell’azienda vicentina, già diventato la scelta di importanti realtà industriali nel mondo, si presenta in una versione rinnovata per rispondere in maniera ancora più efficace alle esigenze logistiche delle imprese dei più diversi settori.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 20/2/2020 h 11:32 - Riproduzione riservata