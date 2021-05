Ferretto Group: piano industriale 21-25 su automazione, R&D e capitale umano

(FERPRESS) – Vicenza, 7 MAG – C’è il passato, con il 2020 chiuso con 70 milioni di fatturato nonostante l’emergenza COVID; c’è il presente, con il nuovo magazzino verticale che sta trovando ottimi riscontri sul mercato italiano ed estero; ma soprattutto c’è il futuro, con il ritorno di Otello Dalla Rosa nel ruolo di dg e un importante piano industriale che mette al centro lo sviluppo e la crescita dei sistemi automatici.

