Ferrara: da Giunta ok a 57 nuovi bus a basso impatto ambientale per rinnovare la dotazione del TPL entro 2029

(FERPRESS) – Ferrara, 6 LUG – Dodici nuovi bus a idrogeno, con relativa stazione di rifornimento, e 45 bus a metano, ibridi e non. Questi gli investimenti programmati dal Comune di Ferrara a partire dal 2024, per il rinnovo della dotazione del trasporto pubblico locale con mezzi a basso impatto ambientale. A finanziare gli interventi sarà lo stanziamento di 16.576.609 euro assegnato al Comune di Ferrara per il periodo 2024-2033 dal decreto interministeriale n. 71 del 9 febbraio 2021, nell’ambito dell’aggiudicazione dei fondi per il ‘Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile’.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 6/7/2021 h 15:41 - Riproduzione riservata