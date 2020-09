Ferrara: 3-4 ottobre evento Esterno Verde si svilupperà attraverso il 2° esperimento pilota di mobilità sostenibile intermodale di Metropoli di Paesaggio

(FERPRESS) – Ferrara, 28 SET – Sabato 3 e domenica 4 ottobre, per la prima volta, due importanti iniziative

avranno luogo in concomitanza di tempi e d’intenti: l’evento Esterno Verde si svilupperà attraverso il secondo

esperimento pilota di mobilità sostenibile intermodale terra-acqua di Metropoli di Paesaggio.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it